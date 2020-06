El duro testimonio de Fani después de que la acusaran de prostituirse: "He tenido que robar para darle de comer a mi hijo"

Sin embargo, Carbajo sí que ha admitido que no todo han sido buenas rachas en su vida y que no se avergonzaría de admitir que se dedicara a la prostitución. “Si yo he tenido que robar para dar de comer a mi hijo porque su padre no me daba nada, lo he hecho, y no se me cae la cara de vergüenza, pero nunca me he prostituido. Lo van a tener que demostrar, lo voy a poner en manos de mi abogado”, ha señalado.

Tras ver las imágenes, Carbajo se mostró incrédula y anunció que emprendería acciones legales contra su tía. “Osea Jorge me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Pero yo no trabaje allí. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado no hubiera dudado en pedírselo a mi familia”, ha empezado diciendo.

Con respecto a las palabras de su tía, de que se sumó a ese trabajo porque le gustaba llevar “un nivel de vida muy alto”, Carbajo ha estallado y ha señalado que hubo una época que no tenía ni para pagar el alquiler. “Yo ha habido una temporada que no tenía ni un puto duro, no tenía ni para pagar el alquiler. A mí me traía comida la Cruz Roja, y es que no me avergüenzo. Y ahora gracias a Dios me está yendo bien. Solo quiero darle a mi hijo el futuro y la infancia que yo no he tenido. Que me dejen en paz”, ha enfatizado.

Para zanjar la discusión, la concursante ha señalado que las acusaciones de su tía se deben a su mala relación familiar y a que ella ayudó a su expareja cuando la había tratado mal a ella y a su hijo. “Mi tía Raquel lo ha hecho por hacerme daño. Yo no tengo relación con ella desde que le dio un plato caliente y acogió a mi ex, que no aportaba la manutención para mi hijo y me daba palizas. Hasta que no me vean muerta o debajo de un puente no van a parar”, ha concluido.