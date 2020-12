El economista Gonzalo Bernardos pide perdón y borra la respuesta que le dio a este usuario

El popular economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y conocido por sus apariciones televisivas, ha pedido perdón por una mala contestación que ha dado a un usuario de Twitter y que le ha convertido en trending topic.

Todo a raíz de una reflexión que hizo el propio experto en la que aseguraba que no es partidario de reducir “el poder adquisitivo de los pensionistas” pero que sí apuesta por “retrasar la edad de jubilación”.

“Entre una y otra opción, me quedo con la segunda. No hay otra salida”, remató. Tras ello, un usuario le reprochó: “Súbase usted a un andamio hasta los 70...”

Y fue entonces cuando Bernardos estalló: “Haber estudiado y no tendrías que hacerlo”.

Esa reacción desató una multitud de críticas, con usuarios muy indignados y ofendidos, hasta el punto que el economista acabó borrando el mensaje y pidiendo disculpas.

“Pido disculpas si he ofendido a alguien. No era mi intención. Una frase en un tuit no era apropiada”, ha reconocido Bernandos antes de apuntar: “Soy humano y después de vejaciones e insultos por decir que las pensiones del futuro serán menos generosas que las del pasado, me ha salido una frase desafortunada”.