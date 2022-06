El 'efecto Olona': sólo 100.000 votos más y sin 'cara de vicepresidenta'

Bajo esa premisa se presentó a las elecciones andaluzas Macarena Olona. Es más, durante uno de los debates electorales, la candidata de la ultraderecha tendió la mano a Juanma Moreno Bonilla y se lo dijo claro: “Si tan sólo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado”.