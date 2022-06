La lección de Jennifer Lopez: se dirige a su hija con lenguaje inclusivo

Watch @JLo sing with her daughter, Emme @LADForg Blue Diamond Gala, simply beautiful! pic.twitter.com/nZDxhYdEAp

La actuación fue ovacionada por los asistentes, pero lo que verdaderamente se llevó los aplausos de todos fueron las palabras con las que que JLo presentó a su hija. La artista se dirigió en todo momento a Emme con el pronombre en inglés they/them en su forma neutra, dejando claro que respeta su decisión de no identificarse con ningún género.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo, y no lo hace”, explicó la cantante desde el escenario. “Así que esta es una ocasión muy especial. Elle está muy muy ocupade. Es reservade. Y care. Me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi compañere de duo favorite de todos los tiempos. Así que si me permiten...”.