El embajador de República Checa nos revela qué tiene de especial su cerveza

El checo no la toma como aperitivo antes de una comida, sino junto con ella o como bebida para conversar en un bar. La República Checa ciertamente lo hace en vasos más grandes, el volumen normal es de 0,5 litros. Los extranjeros suelen disfrutar más de una cerveza más pequeña, de 0,3 litros. Sin embargo, en la República Checa no se sirve tan fría como en España y nunca en vasos refrigerados. He observado que incluso en bares y restaurantes de España se consume en botella, mientras que en la República Checa se bebe casi exclusivamente la cerveza de barril.