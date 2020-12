El emotivo mensaje de Ana Obregón a su hijo en su primera Navidad sin él

NurPhoto via Getty Images

Ana Obregón se enfrenta a las navidades más tristes de su vida. Siete meses después de la muerte de su hijo, Alex Lequio, la actriz de 65 años así lo ha explicado en su cuenta de Instagram. Este año, no celebrará las fiestas.

“Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo”, ha explicado en su perfil de Instagram en un texto que acompaña una foto de ella junto a su hijo. “Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud”, añade la actriz.

“Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es . Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre”, añade. “Esta noche, Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer. A ti te llevará el amor infinito de tu madre que ‘jamás’ aceptará tu partida”, ha escrito.