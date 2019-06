El emotivo desenlace del padre que empezó a estudiar la ESO a los 63 años

Esta batería de mensajes la empezó con motivo de la jornada de reflexión del 27 de las últimas elecciones generales y el final no ha podido ser más emocionante.

Bromeaba con él hace unos días, le decía que algunas semanas pasaba muchas más horas con mi maestro en la escuela que con mi padre. De hecho, hubo muchas noches que ni siquiera le veía. Cuando se iba, yo no le había levantado. Cuando volvía, ya me había ido a dormir.

Se ha sacado TODOS los carnés de conducir, a veces también bromea conmigo mirando que tiene el permiso con todos los sellos puestos. Pues bien, esto no es todo.

El año que yo hice la comunión decidió sacarse también el carné de “Transporte de mercancías peligrosas”. Cómo trabajaba todo el día, me pidió que grabase mi voz en una cinta de casete leyendo los libros de teoría , se lo ponía en el camión , y aprobó a la primera.

Y antes del examen, ella ya estaba orgullosa: “No sé si aprobará una, dos, tres... o todas las asignaturas. Anoche me preguntó si sabía qué estilo era la catedral de Málaga, porque la de Burgos la tenía clara. Yo no sé ni una ni la otra, para qué nos vamos a engañar”.

Y sentencia: “Mi padre me da 20 vueltas. Me las da a mi y se las da a casi cualquiera. Porque como mi padre no hay casi nadie”.