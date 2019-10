El emotivo mensaje de Michael Robinson tras un año con un "cáncer incurable"

Michael Robinson dio una terrible noticia hace justo un año. El exfutbolista y ahora comentarista deportivo anunció en la Cadena SER que padecía un cáncer con metástasis.

Robinson explicó que el día 30 de octubre se notó un bulto en la axila cuando él se “sentía perfectamente”.

Tras acudir a los especialistas, éstos concluyeron que se trataba de un melanoma contra el que ya está recibiendo terapia. “Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura”, explicó. Robinson ha admitido que en ese momento él “pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad”.

Ahora, un año después del anuncio, Robinson ha querido mandar un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores: “El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ....estoy muy agradecido”.