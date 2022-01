El emotivo primer encuentro entre una madre, ingresada por covid, y su bebé de un mes

Una de las imágenes más emotivas del día. Begoña ha podido conocer a su bebé después de pasar un mes ingresada por covid-19 tras dar a luz.

El hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz, ha sido el escenario del encuentro que no ha sido fácil porque al principio la paciente no quería coger al pequeño José Manuel por si no tenía demasiada fuerza en las manos. Pero con la ayuda de los sanitarios finalmente ha podido coger por primera vez a su hijo.

“Hay que cosa más bonita”, se le escucha a alguna de las enfermeras que han a acercado a Begoña sentada en una camilla.

La imagen no solo emociona a los protagonistas, también a las personas que están alrededor y graban la escena. Hace un mes, los sanitarios lograron salvar la vida del bebé después de intervenir de urgencia en el parto y sacar al bebé por cesárea.