El encontronazo entre Carmen Calvo y Álvarez de Toledo en plena sesión de control: "Le pido desde su altura inalcanzable..."

La sesión de control de este miércoles ha dejado un intenso encontronazo entre la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

Cuando le ha llegado el turno a Álvarez de Toledo, le ha preguntado si “la comedia progresista” había terminado. “No le da personalmente vergüenza”, ha añadido la portavoz.

Calvo le ha respondido con contundencia: “No he ido a ninguna comedia, me reformula la pregunta”.

Entonces, tras asegurarle que “esperaba que no la contestaría, pero no que no la entendiera” y provocar la risas en la bancada ‘popular’ ha llegado la enumeración de lo que, para ella, ha hecho Calvo y el PSOE desde las pasadas elecciones y de lo que es su progresismo.

″¿Es progresista o constitucionalista llegar al gobierno con un preso por golpismo y prófugo de la justicia? ¿Es progresista gobernar en la diputación de Barcelona con el Le Pen español? ¿Es progresista llegar al gobierno en Navarro con alguien que justifica el asesinato político? ¿Es progresista defender una iniciativa que equipara las víctimas con los verdugos? No, son ustedes profundamente reaccionarios. La farsa no acaba ahí”, ha relatado Álvarez de Toledo.

Además, le ha achacado que solo hubiera tenido diez reuniones en cinco meses. “Qué esfuerzo”, ha dicho con ironía, antes de hacerle un vaticinio: “A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus Redondos [en referencia a Iván Redondo] les susurran”.