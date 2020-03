El enfado de Emma García por lo que le hizo esta invitada en 'Viva La Vida': "Nos has tomado el pelo"

Menos gracia le hizo a García, que le dejó muy claro a Fiorella lo que sentía en ese momento: “Una cosa es que no quieras explayarte, que no quieras meterte, y otra cosa es que no contestes a nada y nos tomes por tontos”.

Lejos de surtir efecto, la advertencia de la presentadora no provocó nada en la joven, que no soltaba prenda. Es más, pese a haber asegurado que estaba muy unida a su tío, reconoció en directo que no conocía a quien había sido su pareja durante 6 años.

Es ahí cuando García decidió dejar las cosas claras: “Fiorella, escúchame. Una cosa, yo entiendo que quieras mantenerte un poco así, pero al final tú has venido a hacer una entrevista porque has querido. Entre no explayarte y tomarnos el pelo, yo creo que nos has tomado un poco el pelo”.

Poco después, la presentadora despachaba a la invitada sin saludarla ni levantarse, mientras el resto de colaboradores le hacían gestos de desprecio por lo que acababan de vivir.