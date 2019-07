El enfado de Javier Gurruchaga en 'Viva la vida' por un desagradable juego: "Ni una más..."

“Vamos con el segundo”, anunció Sobe: “Somos lo que cagamos, Cómo mear y no echar gota o Cómo hacer caca en el trabajo”.

Gurruchaga, muy serio, optó por el primero, acertó y mientras pasaban a la siguiente tanda, protestó: ”¿Pero por qué me enseñáis un libro de este tipo?”.

La encargada de presentar el juego fue Carolina Sobre y explicó que tenía que adivinar qué título de los siguientes libros era real: “El arte de tirarse pedos; Por un peo, aquí me veo o ¿A dónde vas los pedos que no te tiras?”.

“Yo a esto de los juegos soy poco dado”, advirtió Gurruchaga, cambiando un poco el semblante. “Bueno, vamos a hacer el juego, si no te gusta, lo cortamos”, terció García.

Javier Gurruchaga ha estado este domingo en Viva la vida (Telecinco) presentando su nuevo single BlaBlaBla, que formará parte de su próximo disco Grupo Salvaje. Tras su actuación, el polifacético artista ha concedido una entrevista a Emma García y otros colaboradores que no ha terminado del todo bien.

A esta pregunta, Gurruchaga ya se negó a responder. “Bueno, dejadme que os cuente una cosa. Ya lleváis dos: uno de pedo y otro de caca. Como tú comprenderás, llevo más de 40 años haciendo shows, televisión, discos... Si va a ser toda la entrevista así, me voy y os espero en la cafetería”, dijo dirigiéndose a la colaboradora. “Ni una más, ni de caca ni de pedos, porque esto no, no... ¿A quién le interesa esto?”, insistió.

Aunque después intentó acompañar sus palabras con alguna broma y risa falsa, se le vio bastante molesto e insistió en que aquello no le interesaba a nadie.

“Entonces, ¿pasas del juego? ”, preguntó Sobe cortada. “Sí, sí, lo ha dicho educadamente... pero lo ha dicho”, intervino la presentadora y, entre todos, con la colaboración del propio Gurruchaga, salvaron la situación.

“Habiendo tantos temas de los que se puede hablar, de los proyectos que tengo ahora o lo que sea... Y hablar de pedos todo el rato...”, comentó cuando Sobe ya se había sentado junto a los otros colaboradores.

La presentadora desvió la atención preguntando por esos proyectos y él empezó a enumerarlos. A los pocos minutos, para quitarle hierro a la situación que se había quedado un poco tensa, bromeó: “Ay, que me estoy encontrando un poco mal... Yo creo que es un pedo”.