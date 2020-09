El enfermero español que ha recibido la vacuna de Oxford responde a Ayuso: "Me parece una desfachatez"

El enfermero catalán Joan Pons se convirtió el pasado mes de julio en el primer español en recibir la vacuna de Oxford, ya que se ofreció voluntario para los estudios de la entidad británica.

Este sanitario, que lleva viviendo en Reino Unido desde hace dos décadas, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un vídeo enviado a la Cadena Ser.

La ‘popular’ aseguró que no encuentran médicos para poder contratar. Estas palabras han indignado al colectivo.

“Que diga que no hay suficiente personal sanitario me enfurece porque lo que me hubiera gustado hubiera sido triunfar en España, pero me tuve que ir después de tres años enlazando contratos basura”, ha comenzado su vídeo Pons.

Ha contado que durante esos años estuvo permanentemente pegado al teléfono para ver si le llamaban para trabajar a cualquier hora e, incluso, llegó a interrumpir sus vacaciones o tiempo de ocio. “Había una lista de espera larguísima y tenías que ir quisieras o no. Al cabo de tres años, para tener una cosa estable, lo único que pude hacer fue ser repartidor de pizzas en el Telepizza y eso me parece increíble”, ha añadido.

Pons ha destacado que hay mucho talento que se está yendo fuera de España ante la falta de “contratos decentes” y ha relatado su experiencia: “Si nos lo dieran ahora, volveríamos. Personal sanitario hay. Somos muchísimos. Aquí, en el Reino Unido, en cada hospital hay personal sanitario español. El problema no es que falte personal sanitario español sino que España no se toma en serio pagar un salario decente. Ayer me quedé bastante alucinado al ver a la presidenta. Que nos digan que no hay suficientes sanitarios me parece una desfachatez”.

Además, ha invitado a Ayuso a que visite los hospitales de Reino Unido y compruebe sus palabras de que hay muchos sanitarios españoles trabajando ahí. Pons ha recriminado una mayor inversión para que también se reduzca el número de pacientes por enfermero.

Según él, si hicieran todo esos reajustes “encontrarían ese personal en cuestión de días.