“Y tienen dueños y están absolutamente vinculados, pero todo esto es poco relevante, como pasó en Andalucía. Es mejor que alguno se espere un resultado más bajo de Vox”, le ha cortado Espinosa de los Monteros.

El político de la formación ultraderechista le ha acusado de no invitarles en los cuatro años y medio previos a las elecciones andaluzas, algo que ha aumentado el cabreo de Quintana, que ha elevado todavía más el tono.

“Es que no teníais representación parlamentaria. Cuántas veces ha venido PACMA aquí, por el mismo motivo. Es igual, no me voy a pelear con usted, pero eso de manipular, etc hay que bajar un poquito el tono. A mí me ofende, si no le importa”, ha replicado Quintana.