El enfrentamiento entre Risto y la alcaldesa de un municipio afectado por la erupción en La Palma

Ante esto, el presentador ha respondido tajante: “Yo le agradezco la sugerencia, la tomo con una sugerencia, pero igual que nosotros no le decimos cómo tiene que gestionar el ayuntamiento, los medios de comunicación tenemos otro trabajo en estos momentos… A usted le puede sorprender mucho, a nosotros lo que nos sorprende es que usted hable de falta de respeto cuando hemos tenido aquí sismólogos y vulcanólogos que nos han dicho exactamente cosas que podrían poner en entredicho un plan urbanístico”.

“Además, usted habla de que estamos tratando el tema con demasiada ligereza… insisto, parte del respeto que usted está reclamando para esos habitantes, también incluye el informarles de si ellos construyeron en un sito en el que no se debería haber podido construir, que no es culpa suya, es culpa justamente de la administración”, ha seguido respondiendo Mejide a la alcaldesa.

Además, ha recalcado en tono algo brusco que “los medios de comunicación vamos a seguir haciendo nuestro trabajo igual que usted está haciendo el suyo, seguramente, muy eficaz y eficiente. Pero esto no tiene nada que ver con el respeto. Falta de respeto sería que dejásemos esto sin depurar ninguna responsabilidad… en el caso de que haya alguna responsabilidad, no se preocupe que la vamos a encontrar porque esa es la función de los medios señora alcaldesa”, zanjaba Risto antes de terminar la entrevista”.

″¿Puedo intervenir?”, han sido las palabras de García en ese momento. “Mire señor Risto Mejide, yo en modo alguno entro en el contenido de su trabajo ni en el contenido de su programa. Lo único que le digo es que yo en este momento, com alcaldesa responsable, me cuesta mucho, sobre todo porque ayer no pude atender a ningún medio, no estaba física ni emocionalmente disponible para atender a los medios, y porque entiendo que es responsabilidad mía para darles información. Ayer no pude atenderles, hoy he podido atenderles. Pero yo no puedo dedicar mi tiempo, sin entrar en el contenido que usted quiera tener en su programa, faltaría más, yo no puedo estar aproximadamente 45 minutos pendiente de debatir la responsabilidad, porque en esos 45 minutos puedo esta en al calle ayudando a las personas. Simplemente”, ha zanjado la alcaldesa justo antes de concluir el programa.

Tanto las palabras de Mejide como el tono en el que las ha expresado ha provocado una gran reacción en las redes. Los espectadores no han dudado en dar su oponión: