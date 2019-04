El engaño de Telecinco y 'Sálvame Okupa'

Siempre se les ha echado en cara que cuando no tienen un famoso del que hablar... se atacan entre compañeros. Si los colaboradores lo han negado alguna vez, ahora no hay excusas. En Guadalix se tratan los mismos temas, los de los compañeros.

La palabra de María Patiño, una sentencia...

María Patiño aprovechó la conexión en directo desde Socialité este domingo para echar en cara a Carmen Borrego sus quejas por el famoso tartazo. La presentadora ‘dictó sentencia’, sin dejar prácticamente derecho a réplica a su compañera. Vamos, como hace habitualmente.

Las lágrimas de Lydia Lozano y Víctor Sandoval

No hace falta dar muchos más detalles... Seas o no seguidor de Sálvame, todo el mundo conoce la fama de ‘llorona’ de la reina del chuminero y la sensibilidad del ex de Nacho Polo. Eso sí: el drama que protagonizaron ambos llorando al mismo tiempo —cuando Patiño apuntó que Sandoval también estaba recién operado y no se había quejado como Borrego— fue épico.

Las sobradas, que no falten

“Perdona, yo soy la tía que más ha follado de España”. Si esta frase no se pronuncia en Sálvame es porque se emite en horario infantil, pero si pones Telecinco la noche que se emite Sábado Deluxe, seguro que escuchas cosas muy similares... La autora de semejante revelación fue Belén Rodríguez.

LOS PROPIOS COLABORADORES SE HAN QUEJADO DE QUE HACEN LO MISMO QUE EN SÁLVAME

Este domingo, en una conversación en el baño, Lydia Lozano, Belén Rodríguez y Anabel Pantoja comentaban lo pesados que eran el resto de sus compañeros por reproducir exactamente las mismas escenas que protagonizan todas las tardes en Sálvame. ”¿No se dan cuenta de que la gente está viendo el 24 horas y se aburre?”, decía Belén Ro. Las tres colaboradoras se quejaron de que sus compañeros se levantaron directamente hablando de uno de los temas más manidos, la relación de Gustavo González con María Lapiedra. “A mí esta ansiedad de tele no me gusta nada”, dijo la minipanto(ja).

Conclusión: Sálvame Okupa es un engaño. No es un nuevo programa, es el mismo concentrado en horas de emisión sin descanso.