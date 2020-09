El epidemiólogo más prestigioso de EEUU explica qué hace para no contagiarse cuando está con sus amigos

Anthony Fauci, el homólogo de Fernando Simón en Estados Unidos, ha explicado que, las pocas veces que se anima a tener algo de vida social, generalmente organiza cenas al aire libre en la terraza de su casa con personas a las que conoce desde hace mucho tiempo y que son tan escrupulosas como él a la hora de protegerse contra el coronavirus.

En una entrevista a Business Insider, el experto asegura que, en cualquier caso, tiene poco tiempo libre porque trabaja siete días a la semana y 18 horas cada día. Dice que, cuando puede, hace ejercicio y da un paseo de unos cinco kilómetros solo con su mujer, que sabe que no está infectada porque tiene contacto con muy pocas personas.

Por todo ello, Fauci admite que lleva una vida con muchas reglas y muy predecible que consiste en trabajo, trabajo, trabajo, ejercicio, alimentación y siempre de forma muy segura. Todo ello, subraya, hace que fuera del trabajo sólo se relacione con un par de amigos muy cercanos que viven cerca y a los que ve el fin de semana.

Además, dice que, como apenas le da el sol, ha comenzado a tomar vitamina D porque existe “una buena evidencia” de que si tienes un nivel bajo de esa vitamina eres más propenso a infectarse cuando hay virus alrededor.

“Si realmente quieres mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima, hay cosas normales que puedes hacer: duerme una cantidad razonable de tiempo, lleva una buena dieta, trata de evitar o aliviar el estrés”, aconseja.

Preguntado sobre qué va a hacer en invierno, cuando no sea tan sencillo organizar esas cenas al aire libre, Fauci admite que no lo tiene claro: “Ciertamente vamos a tener que hacer más cosas de interior de lo que podíamos hacer hasta ahora. Porque en este momento no hacemos casi nada con gente en interiores”.

De hecho, dice que sólo puede recordar una cosa que hizo en su tiempo libre en un interior: recibir en casa a sus hijos. Y dice que fueron lo suficientemente cuidadosos como para ponerse en cuarentena durante 14 días antes de interactuar con ellos.

Sobre lo que va a hacer en Navidad, admite que todavía no lo ha pensado, pero cree que para esas fechas ya existirá la posibilidad de hacerse pruebas de antígenos de forma más fácil y rápida. Así, llama a la gente a pedir a sus invitados que se hagan esos test para asegurarse de que no tienen el virus.

“No es una garantía del 100% debido a que algunas de esas pruebas de vigilancia no son tan sensibles como las pruebas de PCR”, admite. Pero subraya que sería una forma más segura de organizar una celebración.

“Pero eso es injusto, porque solo las personas que tienen acceso a eso podrán hacerlo. Por lo tanto, no estará disponible universalmente para las personas”, lamenta.