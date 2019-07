El error de 'Ahora Caigo' en una respuesta que ha pasado desapercibido

“Tú prueba, prueba”, pedía Silvia Abril a los concursantes. La presentadora de Ahora Caigo (Antena 3) durante el verano en sustitución de Arturo Valls siempre da ese consejo a los participantes del espacio televisivo.

Y probando, probando, uno de los concursantes de este lunes ha conseguido superar una de las preguntas. Con el mérito añadido de que la respuesta ofrecida por el programa era incorrecta.

Abril preguntaba el nombre de un ganador del Rally Dakar en la categoría de motos. Y la respuesta daba pocas opciones, nombre y apellido contenían cuatro letras. Casualmente, los dos españoles que han ganado ese evento del motor en motocicletas responden a esa descripción: Joan (Nani) Roma y Marc Coma.

En una mezcla de ambos, Ahora Caigo ha dado por buena la respuesta “Marc Roma”, nombre que, al menos como respuesta a esa pregunta, no existe. Sin embargo, las dudas que podían haberse generado no han sido tales porque el concursante, a base de probar combinaciones, ha conseguido “acertar” la respuesta pedida. Aunque no fuese la correcta.