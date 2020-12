El error de pedir a la gente que no vuelva a casa por Navidad

El Ministerio de Sanidad utilizó el lema ′ Me quedo en casa ′ para presentar estas medidas, y apeló a “la no movilidad” de la población para frenar el virus y “poder seguir celebrando muchas navidades más”.

Si en verano se abrió la mano al turismo por el peso de la economía, en navidad se permitirán las celebraciones por el peso de lo social. El Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron hace unos días que las reuniones no superarán los diez asistentes, que sólo se permitirá viajar a familiares y allegados para encontrarse con sus respectivos y que habrá toque de queda a partir de la 1:30.

Probablemente la época navideña es la que más quebraderos de cabeza está dando a las autoridades desde que comenzó la pandemia . Decidir sobre la posibilidad de que la población pueda o no viajar y establecer cuántas personas pueden reunirse en unos encuentros tan significativos no es tarea fácil.

“A veces se olvidan de eso”, lamenta Javier Padilla , médico de familia y también autor de Epidemiocracia. “Queda claro que lo único que disminuye a cero el riesgo es no reunirse. Pero no reunirse tampoco significa cuidar a alguien”, matiza. “Es más razonable decir: ‘Si vas a reunirte con alguien, los diez días antes procura reducir al máximo tus contactos sociales’”, propone. “Y cuando vayas a casa de tus padres, o similar, usa mascarilla en el entorno más cerrado y cercano los primeros días”, recomienda.

El epidemiólogo social Pedro Gullón , coautor de Epidemiocracia, reconoce que, en todos los mensajes políticos que está habiendo sobre la Navidad, echa en falta “que se imaginen alternativas diferentes para las celebraciones”. “Quizás no es el momento de pedir a la población que se quede sola en casa después de un año tan difícil, sino de pensar en alternativas”, sostiene. “En lugar de reunirse para cenar en Nochebuena, se puede proponer que la familia quede para dar un paseo, o para hacer un picnic si el clima de la zona lo permite, o juntarse en dos sitios distintos y hacer Zoom un rato”, sugiere. “Es muy importante recrear este tipo de imágenes para que la gente vea que se pueden hacer las cosas de forma diferente”, recalca.

Gullón considera “peligroso” que las navidades se presenten como “una dicotomía” entre celebrar y no celebrar, porque “dejar a la gente sola tampoco es lo ideal”, recuerda. “Se trata más bien de ofrecer alternativas y, si se decide celebrar en familia, poner todas las barreras posibles para evitar contagios, desde ventilación hasta mascarilla”, apunta el epidemiólogo.

Para Javier Padilla, “defender un escenario de riesgo cero es casi como promulgar la abstinencia para evitar el contagio de VIH”. “De acuerdo, es una estrategia, pero, siendo realistas, no es efectiva”, dice Padilla . En su opinión, de cara a los encuentros navideños (admitiendo que los habrá, aunque reducidos), “se trata de preparar el escenario limitando los riesgos, y sabiendo que el riesgo cero no existe”, resume.

Ni siquiera los políticos lo harán. La mayoría de los diputados del Congreso viajará hasta su lugar de origen estas navidades, entre ellos Adriana Lastra a Asturias, Cuca Gamarra a La Rioja o Laura Borràs a Cataluña. Sólo Pablo Echenique ha preferido quedarse en Madrid y no visitar a su familia en Zaragoza por la pandemia, según informaciones de Efe.

En una encuesta informal realizada entre una decena de conocidos residentes en Madrid pero procedentes de otras comunidades, no hay ninguno que vaya a quedarse en la capital esta Navidad. La posibilidad de encontrarse con su familia después de meses sin verla, y de pasar reunidos estas fechas —cumpliendo con las normas establecidas—, ha pesado más que la idea inicial de pasar las navidades en Madrid, lejos de casa y de forma improvisada.

Hoy nos hemos quedado todos un poco flipando al salir del metro por los carteles que han puesto en Ciu. No sé si la genial idea ha sido de @metro_madrid o @ComunidadMadrid . La intención de esto en la entrada de la uni es hacernos sentir culpables y solo habéis cabreado a la gente pic.twitter.com/oZa9xxXgDb

“En general, se están utilizando dos estrategias de comunicación”, explica Padilla. “Una es: ‘No os reunáis, porque si te reúnes, matas al abuelo’. Pero ese mensaje de ‘todo o nada’ no cala, y entonces se puede optar por la estrategia de reducción de daños, pidiendo a la gente que, si va a reunirse con sus familiares, limite sus contactos en los 10 días anteriores a esos encuentros”, apunta.

Conjugar el deseo de ver a la familia con el miedo a contagiar

Padilla se inclina, sin duda, por esa segunda estrategia. “La gente no actúa desde la racionalidad pura; la gente tiene deseos y voluntades que tiene que conjugar con la idea racional del cuidado”, sostiene. “Pero el cuidado no es sólo racional, sino que se guía sobre todo por los afectos. Y los afectos son los que se mueven en esa duda de ‘tengo ganas de ver a mi abuelo pero no quiero contagiarle’”, aclara.

“Si una persona pensaba ir a ver a su abuelo y el mensaje que le llega es: ‘No vayas a ver a tu abuelo’, no va a cambiar de opinión. Por eso creo que la comunicación tiene que ir dirigida a explicar cuáles son las formas seguras de ver a tu abuelo”, argumenta Padilla.

Gullón coincide con su colega. “Obviamente, no todo el mundo se lo puede permitir, pero si uno puede hacer cuarentena siete o diez días antes de ver a su familia, sería lo ideal”, apunta. “Mucho mejor que hacerse un test de antígenos el día 23, porque el 24 ya puedes estar contagiando”, añade.