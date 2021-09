El escalador Alberto Ginés cuenta lo que pasó en su encuentro con Pedro Sánchez: "Yo flipé"

El escalador Alberto Ginés, flamante medalla de oro en Tokio 2020, ha estado en Buenismo Bien, el programa que presentan Henar Álvarez, Quique Peinado y Manuel Burque en la SER.

El deportista extremeño ha contado cómo está viviendo la fama y a quién ha conocido gracias a ella. Ginés ha explicado que la persona “más tocha” que le ha pedido una foto es “así rollo rapero, Delaossa o alguno de estos”: “Ellos vinieron a pedirme una foto a mí y justo iba a yo pedirles una foto a ellos”.

“Es posible que te hayan pedido ministros y embajadores pero tú destacas a Natos y a Delaossa, los que más ilusión te han hecho”, ha apostillado Peinado.

“Luego todos los gallos, improvisadores y tal pero sí, sobre todo esos dos. Pedro Sánchez es un poco más secundario”, ha dicho entre risas el escalador del presidente del Gobierno, con el que coincidió en un acto.

“Quién es Pedro Sánchez. Claro le hiciste así y él está fuerte. Iba a decir le reventaste pero él está tocho”, ha comentado Burque.

“Es grande. Yo flipé porque, en teoría, la primera vez que lo conocí no sabía a lo que iba. Era un evento y pensaba que era una recepción con deportistas y de repente llegué y y sólo había señores de 80 años y digo ‘bueno, pues no sé qué hago aquí’. Salió a dar un discurso y ya como el aura que tiene impone un montón y luego a parte que es enorme”, ha comentado el deportista.

Ginés ha relatado que Sánchez se le acercó para hablar con él y que “impone bastante”. ”¿Y qué te dijo?”, le ha preguntado Peinado. “No me acuerdo demasiado bien pero mucho politiqueo y tal, no sé. Eso, que apoya mucho el deporte y tal. Lo típico”, ha respondido.

″¿Y no le dijiste, no me lo creo?”, le ha espetado Burque. “No porque está feo, pero vamos que...”, ha comentado para finiquitar el tema.