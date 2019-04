El escaparate de una tienda que arrasa en redes por su aclaración sobre la Semana Santa

Pero en esta ocasión han aprovechado para publicar tres fotos de un escaparate de una tienda que se ha hecho viral. En las estanterías se pueden ver diferentes figuras con varios de los capirotes más populares de las procesiones de Semana Santa.

Junto a ellos, se repite un mensaje en cada estante. “No Ku Klux Klan. Spanish tradition” (“No es el Ku Klux Klan, es una tradición española”), “Holy week in Cartagena. Not KKK” (“Semana Santa en Cartagena. No es Ku Klux Klan”) y “easter in Cartagena. No KKK” (“Pascua de Resurrección en Cartagena, no es KKK”) aclaran en cada balda.