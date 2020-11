El escenario de pesadilla que mantiene en vela a los abogados electorales y que podría darle a Trump un segundo mandato

Era probable y ahora es un hecho: los estadounidenses se han ido a la cama este 3 de noviembre sin saber quién ha ganado las elecciones presidenciales. Dado que millones de personas han votado por correo, las limitaciones de tiempo y recursos retrasarán el recuento de las papeletas, lo que podría alargar el proceso durante semanas. Los patrones de votación sugieren que es probable que el presidente Donald Trump termine el día a la cabeza en ciertos estados clave, y que sólo sea superado por su oponente demócrata, Joe Biden, una vez se recuenten todos los votos.

Esto podría crear un escenario de verdadera pesadilla durante los tres meses que trascurren desde el día de las elecciones hasta el próximo 20 de enero, fecha de la investidura: una batalla a nivel estatal y en el Congreso para decidir quién es el ganador legítimo. Además, a esto podría sumarse que el Congreso, presidido por el vicepresidente Mike Pence, vuelva a reunirse el 6 de enero sin consenso sobre su potencial papel a la hora de elegir al próximo presidente.

Podría decirse que esta es una de las narrativas más probables sobre elecciones impugnadas, y ahora la Corte Suprema - que tendría probablemente que fallar en esta batalla épica- se ha visto abocada a su propio escenario de pesadilla con la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg.

Trump ya ha preparado el escenario para declarar que cualquier cosa que no sea una victoria para sí mismo significa que la elección ha estado amañada. Su inclinación por lo conspiranoico y su proclamado desprecio por la democracia estadounidense, combinados con esta confusión procesal, podrían conducir a una auténtica crisis democrática. Es posible que eso no conduzca al tipo de toma de posesión autoritaria con la que algunos, como el ex asesor político principal de Trump, Roger Stone, habían soñado, pero Trump podría usar los tribunales, junto con sus aliados republicanos a nivel estatal y en el Congreso, para aferrarse al poder.

“Trump rompe las normas”, apunta Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California-Irvine y autor de Election Meltdown. “Ha mentido repetidamente sobre la seguridad del voto por correo. Ha hecho numerosas afirmaciones sin fundamento sobre cómo la única forma en la que podría perder era si las elecciones estaban amañadas en su contra. Y así, ha estado poniendo en duda activamente el proceso electoral y creando las condiciones en las que ambas partes creen que la otra está preparada para “robar” las elecciones”.

Así es como podría funcionar:

La pesadilla