“Hubo una desconocida de 96, una mujer maravillosa, me regaló una frase que decía ’nunca tires la toalla y para eso nunca has de tener toallas”,

“Soy un chico que tuvo de los 14 a las 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un sheriff dentro de mí”, comenzó diciendo el también guionista.

“Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio que me han dado que me dieron 200 tandas de quimio, serían los 90 de otra persona. En estos últimos cuatro años quiero hacer tres libros, una película, una serie. Lo tengo todo firmado. Pero sí que me retiro de una cosa, que es de hacer entrevistas”, anunció.

Con una gran emoción, Espinosa admitió que se lo ha pasado genial haciéndolas. “Hoy es mi última entrevista. Creo que es el mejor público que podría tener para una última entrevista y estoy muy feliz porque creo que he sido un chico muy afortunado en la vida”, admitió.

“He perdido cosas, pero he ganado otras. Perdí una piernas, pero la enterré. Y me dio la oportunidad de decir una frase que amo: ’Yo siempre tendré un pie en el cementerio pero siempre me despertaré con el pie derecho”, finalizó antes de fundirse en un gran abrazo con Palo Motos y con el invitado, Alberto Chicote, que le dijo: “No nos conocemos, pero es un privilegio compartir este rato contigo”