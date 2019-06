El escritor Albert Espinosa se sincera: "Yo hijos no tendré. Mi cáncer se hereda en un 99% de los casos"

Espinosa ha afirmado también que, más que a la muerte, tiene miedo al sufrimiento y que por eso es partidario de la eutanasia. En este sentido, el escritor, que tiene 46 años, ha asegurado que no cree que llegue a los 50. “Lo tengo calculado, me moriré el 23 de abril de 2023”, ha profetizado.

“Yo hijos no tendré. Mi tipo de cáncer se hereda en un 99% de los casos. Es complicado por los padres de niños con cáncer. En la serie no salían padres de niños con cáncer. No me atrevía”, explicó el escritor, que fue creador de Pulseras Rojas.

“Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio que me han dado, que me dieron 200 tandas de quimio, serían los 90 de otra persona. En estos últimos cuatro años quiero hacer tres libros, una película, una serie. Lo tengo todo firmado. Pero sí que me retiro de una cosa, que es de hacer entrevistas”, anunció hace un mes en El Hormiguero.

“Yo tenía que morir a los 15 años, y no me moría. Estaba en un hospital para morir, de paliativos, y no me moría. Soy muy revoltoso”, ha afirmado ahora en TV3.