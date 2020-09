El escritor Fernando Aramburu deja clara su opinión tras la polémica del cartel de 'Patria'

“El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto”, empieza diciendo. “A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie. Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir”, añade.

El novelista recuerda que su intención en el libro era la misma que la serie “mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes”. “Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron”, detalla.