El español Katir da una lección a quienes le llaman "atleta marroquí"

El atleta español Mohamed Katir se ha convertido en una de las grandes esperanzas de medalla en lo que queda de los Juegos tras avanzar a la final de los 5.000 metros como el más rápido de las semifinales.

Tras la carrera, el atleta, que nació en Marruecos pero vive en Mula (Murcia) desde que tenía cinco años, ha sido preguntado en la Cadena Cope sobre si se siente de Mula.

Katir no ha podido ser más claro: “Yo soy muleño. Es que ya me están diciendo todo el rato “el atleta marroquí”. Yo no soy marroquí. Yo soy español. Vengo a representar a España, no a Marruecos. O sea que yo soy muleño y vengo a representar a mi pueblo”.

Hace unas semanas, el atleta ya se vio envuelto en una polémica cuando se hizo con el récord de España, desbancando a Isaac Viciosa, que aseguró en Soycorredor: “Quizá no es políticamente correcto, pero me gustaría decir que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos”.

Tras todo ello, Katir respondió con contundencia en sus redes sociales: “Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor, de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir”.

“Este señor ha tenido que trabajar duro, desde los cinco años ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar a toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo”, terminó.