El español que asesoró a Obama anticipa lo que va a ocurrir en Madrid en 10 días: "Espero equivocarme"

Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España y que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria, ha anticipado en Espejo Públicoque se va a tener que plantear el confinamiento de Madrid en un plazo de una semana o diez días.

Bengoa ha lamentado que la situación en esta segunda ola “ya se ha ido de las manos” y que con las cifras que hay ahora “ya no se puede controlar solo con el rastreo”. “Uno tiene que ir confinando y sospecho que tendrán que ir elevando cada vez y probablemente estar considerando en una semana o diez días confinar Madrid”, ha augurado.

El experto ha criticado que los políticos, tanto autonómicos como nacionales, prefieren dar buenas noticias, pero ha insistido en que la situación “es muy grave” y hay que tomar medidas en consonancia.

“Espero equivocarme, pero estoy viendo que países no con 1.000 casos por 100.0000 habitantes, sino con la mitad de eso, están confinando. Por lo tanto, la extrapolación de esa idea es que Madrid va a tener que ir confinando cada vez más severamente hasta llegar a un total”, ha explicado.

Bengoa ha lamentado que en España “no se ha entendido que la prioridad económica es controlar el virus”. “Da la sensación que la prioridad económica es abrir bares, restaurantes etc. No, la prioridad es controlar el virus. Si no, luego la economía se va a resentir”, ha reiterado

“Ahora nos vamos hacia un confinamiento cada vez mas severo, lo estamos viendo en Israel, en algunos países como Australia donde Wellington está confinada. Se está incluso confinando ciudades donde hay mejor infraestructura y rastreadores que Madrid. Por tanto yo creo que es donde vamos a ir”, ha repetido.

El experto ha asegurado que esta situación se podría haber evitado aplicando herramientas existentes con mayor rapidez. Por ejemplo, ha dicho, con más rastreadores, acelerando la app de rastreo o acelerando la toma de decisiones sobre la prueba de antígenos. “Sigue siendo importante rastrear, pero ya no es suficiente en una transmisión comunitaria”, ha avisado.