El español que asesoró a Obama pone fecha al confinamiento en España y explica cómo va a ser

Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España y que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria, ha asegurado que la situación que vive el país es similar a la de marzo y abril y, por lo tanto, cree que “a más tardar la semana que viene” España establecerá el confinamiento domiciliario.

En una entrevista al periódico argentino Clarín, el experto ha explicado que en esta ocasión “sólo se irá a la escuela y a los trabajos esenciales”. “Los niños son vectores del virus. Se infectan bastante, pero no infectan tanto a los demás. Y como no lo sufren mucho, la tendencia en Europa es confinar el país, pero dejar que los niños vayan al colegio. Eso sí, van a la escuela y vuelven a casa. No asisten a sus actividades extraescolares”, ha subrayado.

En otra declaraciones, en este caso a Catalunya Radio, Bengoa ha asegurado si se mantienen las cifras actuales de la pandemia en España y no se logra que desciendan, “es inevitable, dentro de una o dos semanas, al ver que esto no está funcionando, ir a un confinamiento domiciliario”.

En este sentido, ha aseverado que “si consiguiéramos bajar los números y rastreáramos mejor se podría convivir con el virus, pero esto no esta funcionando y por lo tanto es necesario pasar al siguiente nivel”.

Este experto en salud pública ha opinado que este segundo confinamiento domiciliario sería más corto, pues “estamos hablando de un mes”, como el que se han planteado o se plantean ya otros países europeos.