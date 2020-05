El español que asesoró a Obama en Sanidad alerta del peligro del 'sesgo de la normalidad': les está pasando a muchos

Rafael Bengoa, que asesoró a Barack Obama para encauzar la reforma del sistema sanitario norteamericano, ha alertado del peligro de que una parte de la sociedad se niegue a ver el peligro que supone todavía el coronavirus y se comporte como si nada ocurriese ya.

En una entrevista en la ETB, el experto ha asegurado que ahora mismo hay gente que se está construyendo “su propia realidad un poquito subjetiva”. “Es decir: ’yo no acepto esa realidad, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y, por lo tanto, ahora veo que están bajando las cifras y los indicadores y por lo tanto ya me tengo que sentir más libre”.

Bengoa ha subrayado que la respuesta tajante es que no se puede hacer eso porque “es un muy mal momento para no comprender”. “La realidad es la que es. Hay un virus muy caprichoso, muy infeccioso, que puede prender en plan grande en cualquiera de las partes de nuestra comunidad”, ha avisado.

El experto ha advertido de que si negamos la realidad y nos construimos nuestra propia realidad estamos entrando en un territorio muy muy peligroso para cada uno como individuo y para los demás.

“Estamos todos programados para lo que se llama el ‘sesgo de la normalidad’, que probablemente nos vino muy bien en términos evolutivos en algún momento pero que ahora está jugando en contra de nosotros tanto en el confinamiento, que queríamos la normalidad, y ahora en desconfinamento queremos aún más la normalidad”, ha explicado.

Bengoa ha insistido en que ahora mismo ese sesgo es negativo porque tenemos que aceptar que, aunque estamos programados para querer volver a la normalidad, tenemos que trabajar en contra de eso.

De hecho, ha avisado de que se va a tardar en volver a la normalidad y ha augurado que, por ejemplo, nos podemos ir olvidando de los viajes internacionales hasta finales de año.