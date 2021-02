El español que ayudará al Perseverance a superar 'Los 7 minutos del terror' en Marte

“Es un momento de completa tensión porque pueden salir muchas cosas mal. La nave espacial entra en la atmosfera a casi 20.000 kilómetros por hora y alcanza temperaturas de 1.500 grados. Lo que más nos preocupa son los cambios de densidad, es decir, bolsas de aire que puedan cambiar su ruta, los fuertes vientos en altura que puedan dificultar la apertura del paracaídas y las tormentas de polvo, que son muy comunes en Marte pero en este momento del año son escasas”, resume Pla-García, nervioso a escasas horas del aterrizaje.

Para vivir este histórico momento, para el que llevan trabajando tanto él como el resto de científicos españoles e internacionales desde 2014, acudirá a la sede de la NASA en Torrejón de Ardoz. Si todo sale bien, tal y como espera, España logrará un nuevo hito en Marte: ser el primer país que tenga tres estaciones meteorológicas simultáneas.

“Actualmente tenemos la estación REMS (Rover Environmental Monitoring Station, Estación de Monitoreo Ambiental del Rover) en el rover Curiosity y TWINS (Temperature and Wind for InSight, Sensores de Temperatura y Viento para InSight) en el robot InSight. Con la del Perseverance sería la tercera”, explica Pla-García.

Con esta minired de estaciones meteorológicas, tal y como la define, se podría entender el contexto de lo qué está pasando en Marte. “Con una sola es muy difícil interpretar los fenómenos atmosféricos”, añade.

El Perseverance, en busca de indicios de vida marciana

La misión Perseverance tiene como objetivo continuar el trabajo que ha hecho durante más de 3.000 días marcianos desde su aterrizaje el rover Curiosity. Este se ha utilizado para demostrar que Marte ha tenido alguna vez las condiciones para ser habitable en el pasado, algo que ha confirmado.

Esta nueva misión tiene el reto de localizar, en caso de que los haya, esos indicios indirectos de actividad biológica en el pasado de Marte.

“Vamos a estudiar la hipótesis de que surgió la vida. No vamos a buscar vida en Marte como un niño que busca una chuchería y si no la encuentra se lleva una decepción. Vamos a responder a esa hipótesis, sea la respuesta que hubo vida o que no. Si es que no también sería un subidón y una alegría porque nos daría mucha información como, por ejemplo, buscar qué ingrediente tiene la Tierra para que surgiera vida y que no lo tiene Marte”, describe este científico español.