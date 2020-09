El español que ha probado la vacuna de Oxford explica por qué no hay que alarmarse

Joan Pons es enfermero en Reino Unido y uno de los 30.000 voluntarios que participan en el ensayo de la vacuna que están elaborando la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

Hace unas horas esa investigación ha sufrido un pequeño parón. La farmacéutica y la Universidad han suspendido los ensayos clínicos porque uno de los participantes sufre “una enfermedad potencialmente inexplicable”, según ha explicado un portavoz a Stat News y otros medios.

Ahora, Pons ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha explicado que lo ocurrido es algo completamente normal en este tipo de procedimientos.

El enfermero español ha afirmado que él no ha recibido ningún tipo de comunicado oficial. Pons ha contado que los voluntarios tienen una tarjeta con un teléfono al que tienen que llamar si les ocurre cualquier cosa.

“Lo que puede haber pasado es que uno de estos voluntarios ha ingresado en un hospital. No sabemos por qué, y lo que dicen los protocolos es hasta que no se sabe la causa, que a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna de Oxford, pues el protocolo tiene que parar y eso forma parte de la fase 3 de cualquier ensayo clínico”, ha señalado.

“No hay que alarmarse. Hay que esperar a que se sepa más. Ha sido solo un voluntario que ha ingresado en el hospital”, ha añadido, explicando también que cuando ocurre algo así lo normal es parar el ensayo “porque la seguridad de las personas es la prioridad número uno” y “la seguridad de los voluntarios siempre va por encima de todo”