El estado de las recentralizaciones

Primero actuaron (más bien no hicieron nada) como si el coronavirus no fuera capaz de cruzar fronteras. Como si pensaran que China quedaba muy lejos (y quizás el virus era amarillo). Más sorprendente fue que un poco más tarde, aunque Italia está muy cerca, confiaran que su frontera era impermeable al virus.

De pronto cambiaron de opinión y el Gobierno central se puso a repetir, dale que dale, que «el virus no entiende de fronteras», a pesar de que era evidente que la epidemia tenía diferentes velocidades según la zona y mostraba que el Estado español era un país heterogéneo y diverso.

Después de pensárselo mucho, decidieron que sí las tenía y que eran provinciales y de inspiración francesa. Impuestas en 1833 y emblema del centralismo más absoluto, desdibujaban los reinos históricos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo anunció así: «En nuestra propuesta, la provincia es la unidad de referencia del desconfinamiento»; que suena a «unidad de destino en lo universal», aquella definición franquista de España que se estudiaba en la asignatura Formación del Espíritu Nacional.

El caso es que desde la Constitución de 1978 hay superpuestas dos divisiones territoriales, la de las comunidades autónomas y la rémora de las pervivientes provincias. Son provinciales las circunscripciones electorales para las elecciones al Congreso y al Senado, la administración periférica (!) del Estado (subdelegadas y subdelegados que dependen de la Delegación de Gobierno en cada comunidad) y las muy bien dotadas diputaciones provinciales.

Hay que hacer un inciso y recordar el horror de los omnipotentes gobernadores civiles (provinciales) durante el franquismo. En el País Vasco, donde las provincias coinciden con los territorios históricos, se difuminan y no producen quizás tanto rechazo como en Cataluña, donde en 1936 el geógrafo Pau Vilà propuso una división en nueve veguerías. Hablo de la gente en general —o al menos de una parte—, la misma que se siente injustamente tratada cuando se dice que ahora Barcelona es tan provinciana; el adjetivo es especialmente cruel e hiriente. No hablo de la hipócrita clase política catalana incapaz de dotarse de una ley electoral propia y a la que no hace ningún asco apoderarse de las diputaciones y repartírselas sin cuestionarlas, sino del sentimiento y de la memoria de mucha gente.