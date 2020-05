El estrés del personal sanitario debido al Covid-19: Les debemos mucho más que un aplauso

Este artículo también está disponible en catalán.

El mundo sufre el azote de la pandemia de coronavirus (Covod-19). A día de hoy hay más de 2.3 millones de infectadosen unos 200 países en todo el mundo. La cifra de muertos supera los 258.973. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Los departamentos de salud de los distintos países, con más o menos acierto, con una mayor o menor implicación, han realizado intervenciones para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el brote de Covid-19 no solo causa un tremendo desasosiego y preocupación en todo el mundo, sino que también produce un gran estrés, especialmente en el personal sanitario. Creo que este último aspecto no se tiene apenas en cuenta y considero que es fundamental. Si bien se han publicado muchas investigaciones que identifican los efectos psicológicos relacionados con el trabajo en hospitales durante el brote anterior del SARS, que yo sepa no se han realizado estudios sobre los efectos del Covid-19, excepto uno desarrollado en Wuhan y publicado recientemente (Frontiers Psychiatry, 14 de abril de 2020) que va en la misma línea de lo que expondré a continuación.

Durante el brote del Covid-19, el personal sanitario de los hospitales necesitaba concentrarse intensamente en el combate contra la terrible enfermedad. No solamente se han estado preocupando de la salud de los contagiados sino de la salud de los familiares de estos. Además, se han preocupado de la seguridad de sus colegas; de no ser un motivo de contagio. Es decir, que los miembros del personal sanitario estuvieron ayudando y cuidando a otras personas mientras ellos mismos estaban expuestos al contagio. Todo ello ha creado una gran presión en su trabajo. Pero no tiene sentido hablar en pasado, puesto que la situación, aunque ha mejorado, está muy lejos de la normalidad hospitalaria anterior al brote pandémico. De modo que, desde este momento, voy a dejar de lado el tiempo pasado y os hablaré en presente.

Uno de los aspectos que sobrecoge es el equipo de protección hermética de cuerpo completo. Los sanitarios pasan de ser personas con un rostro y una sonrisa a robots vivientes. La sensación de aislamiento continuo con el exterior es una experiencia para nada confortable. Actúa, además, como una máscara que se interpone en el contacto humano que los pacientes, terriblemente asustados, más necesitan. Tienen que llevarlo, por supuesto y en ocasiones durante más de 12 horas seguidas. Este auténtico traje de astronauta incluye un equipo protector, máscara y guantes, todo de capa doble; además de gorra de aislamiento, cubre pies y gafas protectoras. Para evitar ser infectados mientras se quitan todas las capas de protección, no pueden comer, beber o usar el baño durante las horas de trabajo. Muchos se deshidratan debido a la sudoración excesiva, y algunos desarrollan cistitis y erupciones cutáneas. Pasan horas cada día poniéndose y quitándose el equipo, un aumento de la carga de trabajo, lo que hace que se sientan exhaustos. Sometidos a estas peligrosas condiciones, lo más asombroso y chocante sería que no estuvieran física y mentalmente agotados. Muy al contrario, es lo más lógico y esperable puesto que la gran mayoría no están preparados, desde el punto de vista emocional, para hacer frente, y así de golpe, a una debacle de muertos en masa. En su momento, mientras estudiaban la carrera y hacían prácticas, se les instruyó para afrontar la muerte de los pacientes, pero, desde luego, no sobre este tipo de muertes donde las víctimas no pueden ni tan solo despedirse de sus seres queridos antes de morir. Muchos sanitarios acompañan estas muertes cogiendo la mano de los pacientes moribundos y poca cosa más, pues poco más pueden hacer. La imagen es de una dureza escalofriante. Y muy difícil de sobrellevar. Como lo ha sido atender a los enfermos, muchos agonizantes, amontonados en los pasillos de los hospitales hasta que no se habilitaron los espacios adecuados.