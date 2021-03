El estresante momento de Verónica Forqué en el aeropuerto con un reportero de Telecinco

La actriz Verónica Forqué ha vivido un tenso momento con un reportero de Viva la vida de Telecinco cuando se disponía a coger un avión en el aeropuerto de Barajas con destino a Tenerife para representar una obra de teatro.

El periodista no abordó a la actriz en su mejor momento. Y así se lo hizo saber Forqué: “No, no. No es el momento. Go away”. “No es el momento. ¿Tú entiendes el español?”, insistía ante la presencia del reportero.

“Estoy hasta aquí porque tengo muchos problemas con los billetes”, señaló la actriz, visiblemente nerviosa, mientras apartaba al periodista.

Pero ambos hicieron gala de buena educación y poco después la actriz rectificó y se acercó al periodista para aclarar el momento de estrés por el que acababa de pasar. “Ya se me ha pasado el malhumor”, aseguró Forqué mostrando su simpatía habitual.