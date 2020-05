El evangelio en la pared

Luis Alvarez via Getty Images

Dicen que Gay Talese, el maestro del periodismo, escribe muchos de sus textos en pequeñas tarjetas, donde narra escenas y episodios que luego fija en la pared y después -desde el otro lado de la habitación- las lee con unos prismáticos, porque según él es uno de los recursos para leer lo que escribe, como si fuera algo ajeno. Espiando sus propias notas descubre cosas que, de otra manera, hubieran pasado desapercibidas.

Yo también tengo cientos de papelitos amarillos pegados en la pared, frente a mi mesa de trabajo, y a veces, cuando camino dando vueltas frente a la pared, pensando pensamientos, siento que estoy dentro de la cabeza de un primate que delira entre paredes, o flotando en un universo hecho de letras, con todas esas palabras, flotando alrededor, como la extraña escena de una película que sólo yo estoy viviendo.

Algunos papelitos son sólo recordatorios de fechas de reuniones y compromisos, porque la realidad tiene el brazo más largo que la muerte, pero sobre todo son pensamientos, talismanes contra los avatares del tiempo. ¿Saben de dónde viene la palabra ‘avatar’? Viene de Avatar, nombre en la India de una de las encarnaciones de Visnú, es decir, la reencarnación y la transformación; justo lo que necesitamos hacer en nuestro tiempo.

Muchas noticas de la pared tienen escrito su autor y origen. Otros apuntes sin fuente solo tienen escrita la idea que me llamó la atención, haciendo que me tomara el trabajo de escribirla, y luego buscarle lugar entre los otros papelitos, que a veces se ven como mariposas que se posan en la pared a punto de volar, y vuelan, sobre todo en mi mente, revolotean mientras les busco su oculto sentido y aplicación práctica en la vida.

Antes, en esa misma pared, también tenía decenas de fotos de familiares y de amigos, momentos felices de fiestas y momentos entrañables, que me distraían, por eso tuve que quitarlas con el corazón hecho un puño. Nada, para fortuna y desgracia nuestra, distrae más que la felicidad; eso que nos hace vivir y morir de muchas formas. Tuve que quitar las fotos, me quedé solo con las notas, con esas pequeñas mariposas de palabras, capturadas en medio de la selva del mundo y la contienda de la rutina. Así he creado, poco a poco, una especie de evangelio personal en la pared, quizá un manual para sobrevivir, sobre todo a mí mismo.