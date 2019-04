El ex vicepresidente de EEUU Joe Biden se enfrenta a una nueva acusación de acoso sexual

“Puso su mano alrededor de mi cuello y tiró de mi para frotarse la nariz con la mía. Cuando me estaba tirando, pensé que me iba a besar en la boca”, añadió Lappos.

Según ha descrito Lappos, de 43 años, al diario local Hartford Courant , Biden se le acercó durante un acto de recaudación de fondos para el congresista Jim Himes y le hizo sentir “muy incómoda” con su comportamiento. “No fue sexual, pero me agarró de la cabeza”, ha relatado la mujer.

Una mujer en EEUU ha acusado este lunes al ex vicepresidente y potencial aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden , de haberla tocado de forma inapropiada, aunque “no sexual”, durante un acto de recaudación de fondos en 2009.

La revelación de Lappos llega días después de que Flores acusase a Biden de darle un beso sin su consentimiento en la cabeza durante la campaña a las elecciones legislativas y estatales de 2014.

Flores ha explicado que en un acto de su campaña a la vicegobernación de Nevada sintió “dos manos” en sus hombros y pensó: ”¿qué hace el vicepresidente de EEUU tocándome?”.

“Procedió a darme un gran beso lento en la parte posterior de mi cabeza. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Me sentí avergonzada. Me sorprendió. Estaba confundida”, ha explicado, que fue congresista estatal de Nevada entre 2011 y 2015.

En respuesta a Flores, Biden ha asegurado en un comunicado recordar lo sucedido de otra manera.