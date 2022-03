El exboxeador Poli Díaz, condenado a dos años de cárcel por violencia machista

Europa Press Entertainment via Getty Images

En cuanto a la condena impuesta y que deberá cumplir íntegramente, la sentencia indica que el exboxeador reconoció que sometió a castigos físicos a su entonces pareja sentimental, así como a intimidaciones, además de controlar sus hábitos.



En los hechos admitidos se recoge que Díaz “le impedía que se maquillara, escogía la ropa y calzado que pudiera utilizar, limitaba que pudiera trabajar fuera de casa y le profería expresiones como ’hija de puta, guarra, no vales como mujer”.



Así mismo, en la madrugada del 23 de junio de 2021, el exboxeador le propinó varios golpes en forma de puñetazos, empujones e incluso la sujetó por el cuello y la presionó, lo que le generó lesiones que la víctima tardó en curar siete días.



Poli Diaz deberá pagar a la víctima 3.210 euros en concepto de indemnización y no podrá acercarse ni comunicarse con su exmujer durante más de cinco años y se le impone una medida de libertad vigilada durante cinco años a partir de que cumpla la pena privativa de libertad.



El ex campeón de Europa de boxeo es objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, a raíz de la denuncia presentada por un delito de amenazas por parte de la juez de Violencia Machista de La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz, quien ordenó su ingreso en prisión preventiva.