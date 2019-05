El excantante de Barón Rojo, "Sherpa" estalla contra 'La Voz': "Solo buscáis algún rockero pringado"

Una de las voces del rock duro y heavy metal español se ha levantado contra el programa “La Voz Senior” (Antena 3). José Luis Campuzano “Sherpa”, antiguo vocalista, bajista y compositor de Barón Rojo, ha publicado una entrada en su perfil de facebook para “denunciar” el trato recibido por el concurso de Antena 3.

En su escrito, “Sherpa” cuenta que los responsables del espacio televisivo le contactaron para “tener algún concursante rockero de más de 60 años”, aunque “tendría que hacer una audición a ver si a Bisbal, Paulina Rubio y otros les parece que doy la talla para su equipo.

Tirando de ironía, les respondió: “Oh, ¡qué emoción [...] Muchas gracias por vuestro email. ¡Qué chistosos sois! Lo que me he reído. No sé si también le habrá hecho tanta gracia a Serrat, Sabina… ¿O no se lo habéis mandado a esos? Ah claro, que sólo buscáis algún rockero “pringado”. Claro, qué cosas tengo”.

La voz de éxitos como “Resistiré”, “Concierto para ellos”, “Los rockeros van al infierno” o “Tierra de nadie” pidió respeto para los artistas: “Me parece muy bien eso de que os gustaría contar con participantes de más de 60 años que canten rock. A mí me gustaría contar con programas de televisión que tuvieran más respeto hacia los artistas de su país pero, chico, no se puede tener todo. Y ya que eres redactor, estaría bien que te documentases un poco. Investiga por ahí quién es José Luis Campuzano, basta con que abras Wikipedia y ya lo tienes. De nada”.

Su perfil de facebook se ha llenado con muestras de apoyo a su decisión tanto por parte de músicos como de seguidores.