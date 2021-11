El exdirector del CNI asegura que advirtió al rey emérito de que Corinna "era peligrosa"

Alberto Saiz, exjefe del CNI, ha procurado, “sin desvelar secretos, contar las cosas”, como él mismo ha afirmado al concluir la entrevista que ha concedido este domingo a Fernando González, Gonzo, en el programa Salvados.

Durante la conversación ha destacado un episodio entre Corinna Larsen y él con el rey emérito de por medio. El director del CNI entre 2004 y 2009 conoció a Corinna Larsen en diciembre de 2005 en una cacería donde había más personas, ha aclarado Saiz. “Un día de caza normal”, ha apuntado.

Ante la pregunta de Gonzo de si se dio cuenta de que era la amante del rey, lo ha dejado claro: “Creo que eso estaba a la vista, todos veíamos que había una buena amistad entre ambos”.

En uno de esos encuentros, como ha señalado el periodista, el rey le pidió que ayudara a Corinna con un negocio. “Concretamente me pidió que la escuchara, que tenía algo que contarme y que la escuchara y ya está”, ha apuntado. “Hablamos con ella, se presentó con un abogado especialista en falsificación y patente y me contó su proyecto, simplemente me contó su proyecto”, ha resaltado. “Ella lo que pretendía era organizar una conferencia internacional en España con motivo de la lucha contra la falsificación de todo”, ha explicado.

En ese momento, ha destacado, le llamó la atención “el desparpajo con que ella estaba hablando del proyecto”. “Quería organizar esto en el ámbito del Palacio Real y que fuese presidido por su majestad el rey. Nada más y nada menos”, ha proseguido detallando Saiz, a quien Gonzo ha preguntado si Corinna ganaba dinero con ese evento: “Naturalmente, era su negocio”.