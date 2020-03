El exfutbolista Andrés Palop, impactado tras lo que ha visto al ir a hacer la compra en plena cuarentena

España vive en estado de alarma desde el pasado sábado, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a los españoles las medidas para intentar contener al coronavirus.

En estos días, el ministerio de Sanidad ha informado en la mañana del viernes de que hay 1002 fallecidos y casi 20.000 contagiados, una cifra que irá en aumento si no se siguen las recomendaciones. La principal, no salir de casa.

El exfutbolista Andrés Palop ha contado en su cuenta de Twitter que ha salido a la calle y lo que se ha encontrado no es muy esperanzador.

“Después de 6 días hoy he tenido que ir al supermercado a por productos de primera necesidad y me he quedado sorprendido de la gente que hay circulando por la calle . Me da la sensación que el esfuerzo que estamos haciendo no va a valer de nada”, ha escrito el exportero del Sevilla.

Una reflexión que han compartido muchos de sus seguidores en Twitter, donde tiene más de 158.000 seguidores. El mensaje, publicado hace cuatro horas, tiene más de 1.300 me gusta y casi 500 compartidos.