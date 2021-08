El éxito de la vacunación y la urgencia de la solidaridad, frente al ruido

Europa Press News via Getty Images

Aunque nuestro nivel de vacunación es de los más altos del mundo y el rechazo a vacunarse muy minoritario -apenas de un 3% de la población española en la actualidad- en contraste con el principio de la pandemia en que entre negacionistas y escépticos superaban el 30%, como en tantos otros aspectos de la pandemia, en España no hemos dudado en sumarnos de nuevo a otro debate maniqueo, aunque en base a un problema que nosotros hoy por hoy no tenemos, una polémica importada de otros países europeos que gira está vez en torno la obligatoriedad o no de las vacunas.

Antes, nuestros debates fueron sobre los esporádicos efectos adversos de las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, luego sobre la necesidad o no de la combinación de la segunda dosis con Pfizer, que en España se intentó objetivar en base un estudio del Instituto Carlos III, pero que finalmente fue fiable para The Lancet y para los gobiernos de la mayor parte de Europa y Canadá, pero no para España que lo convertimos, como casi todo en esta pandemia, en materia de polarización entre expertos, administraciones y medios de información, para mayor confusión de los ciudadanos.