El exjefe del CNI desvela quiénes son las personas más espiadas y las más protegidas de España

El periodista Fernando González, Gonzo, ha entrevistado este domingo a Alberto Saiz, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2004 y 2009, en el programa Salvados. En el formato de laSexta Saiz ha hablado de forma clara de quiénes son las personas más espiadas y las más protegidas de España.

“Señor Saiz, ¿quién es la persona más espiada en nuestro país?”, ha preguntado Gonzo directamente al exjefe del CNI.

“Mi experiencia me dice que las personas que han estado siempre en contacto con ETA dentro de este mundo de la política, de Batasuna, del mundo radical, esas eran personas objeto de seguimiento y control exhaustivo por parte del CNI”, ha apuntado él.

“De todos ellos, destacar uno me resulta difícil”, ha afirmado Saiz, y después ha indicado que “siempre hay cinco o seis nombres que se repiten mucho”. Pero, ”¿han sido estos los más espiados? Yo no me atrevería a decirlo”, ha matizado.

Sin embargo, justo a continuación se ha atrevido a dar un nombre. “Otegi, por decirlo de una forma clara, en sus tiempos vivía en una organización que luego se ilegalizó y en aquellos tiempos si él estaba en estos lugares de relación con la organización, pues seguramente entraría también en la foto”, ha reconocido Saiz.