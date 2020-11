La empresa no era menor, dado que como él mismo reconoció en ese momento, España se situaba en una incidencia acumulada de 348 casos por cada 100.000 habitantes, cuando “el estado de mayor riesgo era por encima de 250 casos”.

El dato de 25 casos por cada 100.000 habitantes no está escogido al azar, ya que es el reto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó el pasado 23 de octubre.

“Debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo”, reclamó el jefe del Ejecutivo en una declaración institucional. Sánchez insistió en que había “mucho camino por recorrer”.

En un artículo publicado en Invertia, Miguel Sebastián advertía de que la tercera ola se evitará “si se sigue un estricto programa de rastreo y testeo de los casos que se vayan detectando”.

“Es decir, lo que no se hizo en verano. Para ello, habría que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, como son el análisis de las aguas residuales y el Radar Covid, que sigue sin funcionar en nuestro territorio y que, en diferentes versiones, ha sido clave en muchos países exitosos con la pandemia, hasta el punto de no tener una ’segunda ola”, afirmaba.

Además, avisaba de que la estrategia para que las Navidades sean lo menos arriesgadas posibles debe girar en torno a los test masivos. “Los PCR son caros, incómodos y lentos en revelar el resultado. Pero los test de antígenos son rápidos, pueden ser baratos y serán accesibles si se permite que se hagan en las farmacias, con todas las garantías que sean necesarias”, señalaba.

“Un test de antígenos no te valdría para todas las fiestas, pero sí para tener tranquilidad en cada una de las reuniones de Nochebuena-Navidad, de Nochevieja-Año Nuevo, o en la de Reyes por separado. El que quiera tranquilidad en las tres celebraciones se deberá hacer 3 test de antígenos. Por eso, su disponibilidad debe ser máxima y no se me ocurre otra fórmula que las farmacias”, insistía.