El exminstro Miguel Sebastián, indignado con esta medida sanitaria: "Si es verdad, que no se diga"

Nuevo día y nueva medida política para combatir el coronavirus a debate. La Comunidad de Madrid está estudiando si pedir al Gobierno de España que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día.

Esto ha sido objeto de debate en Al Rojo Vivo, el programa que presenta Antonio García Ferreras en laSexta. El periodista ha querido conocer la opinión del exministro socialista Miguel Sebastián, colaborador habitual del espacio televisivo.

“Un toque de queda a partir de las doce de la noche no tiene ningún sentido”, ha señalado Sebastián, que ha comentado que estas medidas deberían ir acompañadas “de una especie de memoria de movilidad”.

El profesor ha remarcado que “no tiene ningún sentido” aplicar un toque de queda de doce de la noche a seis de la mañana porque la gente que esté a esas horas por la calle irá o vendrá del trabajo y lo más probable es que estén exentos de cumplir ese toque de queda.

“Lo que queremos es, al cierre de bares y restaurantes que ya existe a las once, añadirle el toque de queda para que no haya reuniones en las casas, para que no haya fiestas en los pisos, para que no haya fiestas en los parques y en la calle. Hablemos claro, para eso se hace el toque de queda”, ha señalado Sebastián, que está a favor de este “confinamiento a tiempo parcial”.

Pero sin duda, donde el exministro ha mostrado su cabreo ha sido al hablar de la situación sanitaria de Navarra, que ha tomado medidas drásticas que entrarán en vigor a partir del jueves porque, según ha contado Ferreras, estos días pasa por ahí la Vuelta Ciclista a España.

Una información que ha indignado profundamente al exministro: “Espero que no se ponga en marcha esta medida el próximo jueves porque pasa la vuelta ciclista. Si es así, por favor, que no se diga, porque la imagen internacional que va a dar España como se diga que se retrasa una medida sanitaria porque va a pasar por ahí la vuelta ciclista...”.

Sebastián ha comentado que esta decisión va a servir para dañar aún más la imagen de España en el extranjero: “Si es verdad eso que no se diga porque la imagen internacional que vamos a dar, que ya es muy mala, que está por los suelos, iba a ser deplorable”.