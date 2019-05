Por José Manuel Montejo Bernardo profesor ayudante doctor. Departamento Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo:

Es considerado uno de los experimentos más elegantes de la historia. Un joven Galileo Galilei (1564-1642) deja caer esferas de diferente masa desde lo alto de la torre de Pisa frente a un asombrado público formado por profesores, eruditos y estudiantes de su universidad. Pero es posible que la escena nunca tuviera lugar.

Lo único seguro es que, de haber ocurrido, habría tenido lugar en algún momento entre los años 1589 y 1592, cuando Galileo ejercía de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En ninguno de los escritos del italiano se hace referencia alguna a estos experimentos. La única fuente de información son un par de líneas en una biografía escrita en el año 1654 (doce años después de la muerte de Galileo y más de sesenta tras el supuesto experimento) por Vincenzio Viviani (1622-1703), su asistente personal durante sus tres últimos años de vida. Esta no fue publicada hasta el año 1717:

“[…] demostrándolo mediante repetidos experimentos desde lo alto de la torre de Pisa (Campanile di Pisa) en presencia de otros profesores, filósofos y los estudiantes.”

Durante sus años de profesor en Pisa, Galileo no publicó ningún trabajo sobre sus investigaciones, aunque sí que escribió una gran cantidad de notas acerca de sus estudios sobre la caída de los cuerpos en un medio. Todo ese material no apareció publicado por primera vez hasta finales del siglo XIX en un texto denominado De motu.

A la vista de las pruebas existentes, no hay consenso entre los estudiosos de la historia de la ciencia sobre la autenticidad de la anécdota. A lo largo del siglo pasado aparecieron publicaciones que argumentaban tanto a favor como en contra de su veracidad.

Según el investigador Michael Segre, las primeras críticas surgieron de dos importantes estudiosos de Galileo: Rafaello Caverni, un sacerdote florentino (en una enciclopédica obra de seis volúmenes entre 1891-1900), y Emil Wohlwill, un ingeniero e historiador de la ciencia alemán (en dos artículos publicados en 1903 y 1905).

Ambos consideraban que la historia de Viviani era contradictoria con lo aparecido en los escritos del propio Galileo. Caverni consideraba que la culpa era de Galileo, que había mentido a la hora de contar la historia a Viviani, mientras que Wohlwill consideraba que Viviani se había inventado la historia y que no había ningún otro dato en la biografía del sabio que la respaldara. Por tanto, nunca habría tenido lugar.

Sin embargo, en dos trabajos publicados en 1916 y 1917, el estudioso de la vida y obra de Galileo, Antonio Favaro, argumentaba contra las objeciones de estos dos autores. Señalaba que sus críticas se basaban en unos trabajos que Galileo no había publicado, quizás porque no estaba muy conforme con los resultados. Apuntaba a que dichas investigaciones no se habían llevado a cabo necesariamente durante su estancia en Pisa (1589-1592), por lo que los pasajes que contradecían a Viviani podían no ser de esa época.