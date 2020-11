El experto Juan José Badiola señala cuál es "la parte fundamental" del anuncio de la vacuna de Pfizer

El anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre su vacuna ha provocado una ola de alegría contenida entre los ciudadanos, que ven el final de la pandemia un poco más cerca.

Para hablar de lo que supone esta noticia, Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público al experto Juan José Badiola, ​director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Sobre la efectividad de la vacuna, del 90% según ha anunciado la empresa, Badiola ha afirmado que no le sorprende que tenga más que la de la gripe, en torno al 60%, porque son dos virus distintos. El experto ha señalado que, de momento, esa efectividad está por ver porque no han terminado todos los ensayos.

Si esa efectividad se confirma, Badiola no tiene dudas: “Estaría muy bien, sería una vacuna estupenda. No se le podía pedir más”. El experto ha señalado que no todas las vacunas se están haciendo igual y que hay varios tipos que usan distintas partes del virus.

La empresa se ha comprometido a tener en el mercado unas 1.000 millones de dosis de cara a la primavera. Pero antes de todo esto, Badiola pone el foco en un importante paso antes de su salida al mercado: que la Agencia del Medicamento lo autorice.

El experto ha señalado que Pfizer no ha hablado todavía de la seguridad de la vacuna, que tampoco está muy clara su duración “que debería ser de al menos un año” y que esos datos todavía no están publicados en revistas científicas internacionales, aunque supone que eso “lo dirán pronto”.

Además de la pertinente autorización de las agencias reguladores, Badiola considera que “la parte fundamental de este anuncio confirma algo que mucha gente era escéptica, muchos expertos incluso, no se creían que iba a haber vacunas en esta fase final”.

El experto ha recordado que hay nueve vacunas más “que van a hacer anuncios muy parecidos a Pfizer en breve” porque “esto es una carrera para ver quién se posiciona antes y mejor”.

“El primer trimestre del año yo creo que en España se podrá estar vacunando a la gente si superan, insisto, los requisitos de la Agencia Europea del Medicamento, que es una agencia seria y absolutamente fiable”, ha sentenciado el experto.