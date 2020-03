El experto Juan José Badiola advierte: "La salida del coronavirus será gradual, no recuperaremos la vida al 100%"

Juan José Badiola, director del centro enfermedades transmisibles emergentes en Zaragoza, ha asegurado en Espejo Públicoque, en su opinión, el confinamiento de un mes que van a tener los españoles será “suficiente” para evitar “un número elevadísimo de contagios”.

El experto ha recordado que la principal vía de transmisión del coronavirus es de persona afectada a persona sana. “Eso es lo que ha ocurrido todo este tiempo. Entonces, si eso no va a ocurrir en términos generales durante un mes, las cifras caerán mucho”, ha explicado.

Pese a ello, Badiola ha subrayado que nadie se puede fiar porque “el virus puede jugarnos malas pasadas”. Por ejemplo, ha señalado, puede haber “reservorios a nivel local”.

Por eso, ha avisado de que habrá que tener una salida “muy prudente” de esta crisis, que será “gradual”. En este sentido, ha asegurado que la razón principal por la que el Gobierno ha extendido la cuarentena es el temor que había a que se produjese “una estampida” de gente en semana santa.

“Es lo peor que podría ocurrir porque no es el final de la epidemia. Si logramos que la curva alcance su cénit en los próximos días, será una buena indicación. Pero no quiere decir que la epidemia haya desaparecido”, ha incidido.

Debido a todo ello, Badiola ha asegurado que hay que ser prudentes y no pensar en recuperar la vida al 100% de nuevo. “Eso no debe ocurrir y no va a ocurrir”, ha avisado.