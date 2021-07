El experto Quique Bassat habla de quinta ola y pone el foco en un imporante factor

El experto, que ha asegurado que si no estamos ya, estamos entrando en la quinta ola, ha matizado que va a ser diferente respecto a las anteriores: “La transcendencia clínica de estas infecciones están siendo muy baja gracias al impacto de las vacunas que están protegiendo a los vulnerables”.

El pediatra y experto del ISGlobal Quique Bassat ha explicado este lunes en El programa del verano que nos España se encuentra actualmente ante la tormenta perfecta del coronavirus y que, si no está ya, está a las puertas de una quinta ola de coronavirus .

“Los jóvenes no enferman gravemente cuando se infectan, es excepcional que tengan enfermedad grave. Por eso hablamos de 10.000 o 12.0000 casos al día pero con una trascendencia clínica muy baja y con el número de muertes más bajo en el país que hemos visto en muchos meses”, ha añadido.

Además, Bassat se ha mostrado confiado con las vacunas, ya que “funcionan muy bien ante la enfermedad grave y eso es lo fundamental”. El problema, como ya se venía diciendo, es que “no confieren una inmunidad absoluta frente a la infección”.

El experto ha comentado los datos que se observan en países con mayor porcentaje de vacunados y más prevalencia de la variante Delta y ha puesto el foco en la importancia de recibir las dos dosis si son necesarias: “Sugieren que la pauta completa protege bien pero una vacuna no es suficiente. De ahí el esfuerzo colectivo para seguir vacunando a este ritmo y vacunar a los jóvenes porque si no lo hacemos no pararemos la transmisión”.

Finalmente, Bassat ha terminado diciendo que igual habría que haber empezado vacunando a los más jóvenes hace un mes: “Se habría podido interferir de alguna manera en esta transmisión tan grande que está habiendo entre los 15 y los 29 años de edad”