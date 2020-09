El experto Rafael Bengoa zanja el debate sobre si hay que priorizar salud o economía con un demoledor aviso

“La política está intentando hacer el equilibrio entre economía y control pandémico, pero ahora tienen que priorizar el control pandémico que va a condicionar la economía. No se puede jugar ahora a no confinar ni a tomarse muy en serio la situación. Es más importante controlar esta réplica”, ha avisado en una entrevista en la Cadena Ser.

Por eso, ha asegurado que “hay que tomarse muy en serio hacer los microconfinamientos perimetrales” y ha insistido en que “es posible que sea necesario confinar Madrid si se quiere controlar la epidemia y dejarse de postureos políticos”.

“Primero hay que hacer los confinamientos perimetrales, pero ya hay tanta transmisión que es posible que haya que plantearse un confinamiento amplio”, ha explicado.

Bengoa ha lamentado que “ha habido un exceso de optimismo”. “Se bajó el nivel transmisión y daba la sensación de que se podía controlar. El exceso de optimismo nos ha llevado donde estamos”, ha criticado.

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, ya avisó este verano de que sin salud no puede haber buena economía. “No es una dicotomía porque sin salud desde luego que no hay economía”, aseguró en una entrevista a El Salto. ”¿Qué ocurre? En Barcelona se abren los locales, y el 20 de julio se tienen que cerrar, o sea que no hemos ganado nada: no se salvaguardan puestos de trabajo”, añadió.