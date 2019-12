El expresidente de Nissan escapa del arresto domiciliario en Japón y llega a Beirut

El expresidente de NissanCarlos Ghosn confirmó esta madrugada que se encuentra en el Líbano y aseguró que ha decidido huir de Japón para no ser un “rehén” de la justicia nipona.

“No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, afirmó Ghosn en un comunicado recibido por Efe horas después de que se informara de que había abandonado Tokio.

“Estoy ahora en el Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad”, agrega Ghosn, de 65 años y hasta el año pasado una de las figuras más poderosas del sector de la automoción a nivel mundial.

El comunicado, en francés, asegura que el sistema judicial japonés está determinado por una “discriminación generalizada” y “se violan los derechos humanos”, lo cual “es un desprecio absoluto a las leyes y los tratados internacionales”.

El texto, de tres párrafos, da cuenta también de que a partir de ahora podrá comunicarse “libremente” con los medios de comunicación y promete hacerlo la próxima semana.